Mehrere Einbrüche in Chemnitzer Kitas am Wochenende

Chemnitz - Am Wochenende wurde in zwei Kitas in Chemnitz eingebrochen.

Am Wochenende verschafften sich Einbrecher Zutritt in zwei Kitas in Chemnitz. (Symbolbild) © 123rf/kinomasterskaya

Am Samstagmorgen "verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Kindertageseinrichtung in der Bernhardstraße", teilte die Polizei mit.

Die Diebe brachen Türen und Schränke auf und entwendeten zwei Akkuschrauber im Wert von etwa 500 Euro. Der einbruchsbedingte Sachschaden wurde auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Auch in eine Kita in der Reichenhainer Straße wurde am Wochenende eingebrochen. Dort entwendeten die Einbrecher laut Polizei ein Handy sowie eine Geldbörse mit einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag.

Angaben zum entstandenen Stehl- und Sachschaden stehen in diesem Fall noch aus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.