Mehrere Wohnungseinbrüche zwischen den Jahren in Chemnitz

In den vergangenen Tagen wurde in mehrere Wohnungen in Chemnitz eingebrochen. Ein Zusammenhang wird aktuell noch geprüft.

Von Sarah Fuchs

In Chemnitz wurden in den vergangenen Tagen vermehrt Einbrüche gemeldet. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov So brachen unbekannte Täter unter anderem in der Zeit vom zweiten Weihnachtstag bis in die Nacht zu Sonntag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Reitzenhainer Straße ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und öffneten die Balkontür. Nachdem sich die Unbekannten unberechtigten Zugang verschafft hatten, durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor. Konkrete Angaben zum entstandenen Stehl- und Sachschaden liegen aktuell noch nicht vor. Chemnitz Crime Schon jetzt knallt es in Chemnitz: Böller-Alarm sorgt für Einsätze Auch in der Ernst-Enge-Straße wurde am späten Samstagnachmittag eine Balkontür aufgehebelt. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 800 Euro.

Mögliche Zusammenhänge werden geprüft