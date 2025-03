06.03.2025 17:36 638 Messerangriff vor Chemnitzer Notaufnahme: Klinikum-Security läuft Streife

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Der schreckliche Messerangriff am Klinikum Chemnitz in der Flemmingstraße in der Nacht zu Mittwoch wirft Fragen zur Sicherheit auf dem Klinikgelände auf. Nun hat sich das Krankenhaus dazu geäußert.

Im Umfeld der Notaufnahme am Klinikum Chemnitz kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Messerstecherei. © Kristin Schmidt An allen Klinikstandorten ist ein professioneller Sicherheitsdienst im Einsatz. "In sensiblen Bereichen wie der Zentralen Notaufnahme sind nachts zusätzliche Sicherheitskräfte vor Ort", erklärte eine Kliniksprecherin. Zudem patrouilliert eine mobile Streife in der Nacht und kontrolliert die Standorte regelmäßig durch Rundgänge. Auch Technik unterstützt die Sicherheitsmaßnahmen: Die Videoüberwachung auf dem Klinikgelände lieferte Aufnahmen zur Tat, die der Polizei für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung gestellt werden. Ob das Chemnitzer Klinikum nach dem schrecklichen Vorfall Dienstagnacht die Sicherheitsmaßnahmen verschärft, bleibt vorerst offen.

