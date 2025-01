Mutmaßlicher Reifenstecher in Chemnitz geschnappt

Chemnitz - Die Polizei Chemnitz konnte in der Nacht zum Freitag einen Mann stellen, der offenbar die Reifen von zwei Autos zerstochen haben soll.

Ein Reifen des Mercedes wies einen Platten auf. Dies meldete eine Zeugin umgehend der Polizei. (Symbolbild) © 123rf/soleg

Gegen 1.30 Uhr wurden die Beamten in die Gießerstraße gerufen. Wie eine Zeugin mitteilte, wurde dort ein Reifen eines Mercedes kaputt gestochen und hatte nun einen Platten.

Beim Eintreffen der Polizisten bestätigte sich die Meldung über das beschädigte Fahrzeug.

Während der Anzeigenaufnahmen kam ein unbeteiligter Zeuge dazu, der von einem Mann berichtete, der sich offenbar an einem Opel zu schaffen gemacht hatte und anschließend in einem Hauseingang in der Gießerstraße verschwand.

Im weiteren Verlauf konnten die Beamten einen 45-jährigen Usbeken im Treppenhaus des besagten Hauses stellen, der auf die Personenbeschreibung zutraf.