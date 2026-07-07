Nach Kinobesuch: Jugendliche in Chemnitzer City bedroht und festgehalten

Chemnitz - Nach einem Kinobesuch sind in Chemnitz zwei Jugendliche bedroht und festgehalten worden. Es kam zu einem versuchten Raubdelikt, die Polizei ermittelt.

Nach einem Kinobesuch kam es zu einem versuchten Raubdelikt in der Chemnitzer Innenstadt. (Symbolbild) © Bildmontage: Kristin Schmidt/Rolf Vennenbernd/dpa

Das Ganze geschah am Montagabend in der Chemnitzer Innenstadt.

Wie die Polizei mitteilte, versperrten den zwei Jugendlichen (beide 14) nach einem Kinobesuch weitere Jugendliche bzw. Kinder am Neumarkt den Weg.

"Einer von ihnen hinderte einen der 14-Jährigen am Weitergehen, forderte die Herausgabe von Wertgegenständen und bedrohte ihn zudem mit einem vorgehaltenen Pfeffersprühgerät", teilte die Polizei weiter mit.

Ein Täter hielt den anderen 14-Jährigen fest. Den beiden Deutschen gelang es schließlich, die Angreifer wegzustoßen.

Die Polizei erfuhr erst am späten Abend von dem versuchten Raubdelikt, sodass das Trio vor Ort nicht mehr anzutreffen war.

Die drei Täter wurden folgendermaßen beschrieben: