Tankstellen-Überfall in Chemnitz: Kassiererin mit Waffe bedroht
Chemnitz - Überfall in Chemnitz: Unbekannte raubten am Montag eine Tankstelle in der Clausstraße aus.
Laut Polizei betraten am späten Nachmittag zwischen 17.35 und 17.45 Uhr zwei maskierte und komplett schwarz gekleidete Männer den Verkaufsraum.
An der Kasse bedrohten die Täter eine Mitarbeiterin mit einer Waffe. Dazu forderten sie noch Bargeld von der Angestellten. Jedoch erfolglos - letztendlich hauten die Täter mit einer Packung Zigaretten in Richtung Augustusburger Straße ab.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines schweren Raubüberfalls und sucht Zeugen, die die Männer flüchten sahen.
Die Mitarbeiterin beschreibt die Männer als schlank, etwa 1,70 Meter groß und hellhäutig. Zudem sollen sie Deutsch gesprochen haben.
Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Kripo unter der Nummer 0371/3873448 melden.
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