Tankstellen-Überfall in Chemnitz: Kassiererin mit Waffe bedroht

Chemnitz - Überfall in Chemnitz : Unbekannte raubten am Montag eine Tankstelle in der Clausstraße aus.

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Tankstellenüberfall in Chemnitz. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Laut Polizei betraten am späten Nachmittag zwischen 17.35 und 17.45 Uhr zwei maskierte und komplett schwarz gekleidete Männer den Verkaufsraum.

An der Kasse bedrohten die Täter eine Mitarbeiterin mit einer Waffe. Dazu forderten sie noch Bargeld von der Angestellten. Jedoch erfolglos - letztendlich hauten die Täter mit einer Packung Zigaretten in Richtung Augustusburger Straße ab.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines schweren Raubüberfalls und sucht Zeugen, die die Männer flüchten sahen.