Mit Schraubendreher bedroht: Handy-Raub auf Chemnitzer Sonnenberg

Chemnitz - Handy-Raub in Chemnitz ! Ein Teenager (17) wurde von einem unbekannten Mann bedroht und beklaut.

Ein Jugendlicher (17) wurde auf dem Chemnitzer Sonnenberg mit einem Schraubendreher bedroht und ausgeraubt. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/fotohenk, 123rf/tanyaterekhina

Der Vorfall spielte sich am Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr auf am Theodor-Körner-Platz auf dem Sonnenberg ab. Der 17-Jährige wurde laut Polizeiangaben von einem unbekannten Mann angesprochen.

"Als der Jugendliche auf das Gespräch nicht weiter einging, bedrohte der Täter ihn mit einem Schraubendreher und forderte sein Smartphone", so ein Polizeisprecher.

Aus Angst gab der Teenager sein Samsung-Handy im Wert von etwa 1500 Euro heraus. "Auch sein Portmonee mit etwas Bargeld und persönlichen Dokumenten darin musste der Geschädigte dem Täter aushändigen", so die Polizei weiter. Anschließend flüchtete der Täter.



So wird der Räuber beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß

arabischer Phänotyp

schwarze Haare

Bart

trug eine beige Hose und eine Bauchtasche

Die Polizei sucht aktuell nach dem Täter. Zudem laufen die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung.