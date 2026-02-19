Passantin hilft Seniorin mit Einkaufstüten und bringt sie um mehrere Tausend Euro

Chemnitz - Auf dem Chemnitzer Kaßberg hatten es wieder einmal Trickdiebe auf eine Seniorin abgesehen und brachten sie um mehrere Tausend Euro.

Beim Hereintragen der Einkaufstüten verschaffte sich die Unbekannte Zutritt zu der Wohnung der Rentnerin. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Die 92-Jährige war am Mittwochmittag auf dem Rückweg von einem Einkauf in ihre Wohnung in der Walter-Oertel-Straße. Als sie vor der Haustür ihre Einkaufstüten abstellte, bemerkte die Seniorin eine Frau.

Sie müsse ebenfalls ins Haus, erzählte sie in gebrochenem Deutsch der 92-Jährigen. Gemeinsam betraten sie das Haus, wobei die Unbekannte beim Tragen der Einkaufstüten half und sie mit in die Wohnung brachte.

Dort angekommen bat sie die Seniorin um einen Notizzettel sowie einen Stift und verwickelte sie in ein Gespräch.

Vermutlich nutzte ein Komplize diese Ablenkung, um sich in der Wohnung nach Wertsachen umzuschauen.

Nachdem die unbekannte Frau nach wenigen Minuten die Wohnung verlassen hatte, war der Schock groß: Die 92-Jährige bemerkte, dass ihr mehrere Tausend Euro aus einem ihrer Zimmer geklaut wurden.

Die Geschädigte beschreibt die Betrügerin wie folgt: