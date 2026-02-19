Passantin hilft Seniorin mit Einkaufstüten und bringt sie um mehrere Tausend Euro
Chemnitz - Auf dem Chemnitzer Kaßberg hatten es wieder einmal Trickdiebe auf eine Seniorin abgesehen und brachten sie um mehrere Tausend Euro.
Die 92-Jährige war am Mittwochmittag auf dem Rückweg von einem Einkauf in ihre Wohnung in der Walter-Oertel-Straße. Als sie vor der Haustür ihre Einkaufstüten abstellte, bemerkte die Seniorin eine Frau.
Sie müsse ebenfalls ins Haus, erzählte sie in gebrochenem Deutsch der 92-Jährigen. Gemeinsam betraten sie das Haus, wobei die Unbekannte beim Tragen der Einkaufstüten half und sie mit in die Wohnung brachte.
Dort angekommen bat sie die Seniorin um einen Notizzettel sowie einen Stift und verwickelte sie in ein Gespräch.
Vermutlich nutzte ein Komplize diese Ablenkung, um sich in der Wohnung nach Wertsachen umzuschauen.
Nachdem die unbekannte Frau nach wenigen Minuten die Wohnung verlassen hatte, war der Schock groß: Die 92-Jährige bemerkte, dass ihr mehrere Tausend Euro aus einem ihrer Zimmer geklaut wurden.
Die Geschädigte beschreibt die Betrügerin wie folgt:
etwa 30 bis 40 Jahre alt
1,65 bis 1,70 Meter groß
schlank
sprach gebrochenes Deutsch
Besonders ältere Personen von Trickbetrug betroffen
Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen! Am besten lasst Ihr keine fremden Personen in Eure Wohnung. Ein Glas oder ein Notizzettel kann auch an der Wohnungstür gereicht werden. Eine vorhandene Sperrkette sollte dabei jedoch geschlossen bleiben.
Weiterhin seien besonders ältere Personen häufig von Trickdiebstahl-Versuchen betroffen. Dabei werden auch immer häufiger Seniorenwohnhäuser und -wohnanlagen aufgesucht.
Zudem sind Tricktäter erfinderisch und lassen sich immer neue Szenarien einfallen, um sich Zutritt zu der Wohnung ihrer Opfer zu verschaffen.
Im Zweifel sollte sich niemand scheuen, eine Vertrauensperson hinzuzuziehen und die Polizei zu verständigen.
Wer sich weiter zum Thema "Trickdiebstahl" informieren möchte, findet Informationen bei der Polizei-Beratung.
