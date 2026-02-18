Chemnitzerin ortet geklautes Handy und überführt mutmaßlichen Dieb

Chemnitz - Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit hat am Dienstag in Chemnitz eine junge Frau (21) das Handy gekostet.

Die 21-Jährige konnte ihr Handy orten und die Standortdaten der Polizei weitergeben. (Symbolfoto) © 123RF/ailikecreative

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die 21-Jährige gegen 19 Uhr in einem Supermarkt und der Tschaikowskistraße einkaufen. Als sie ihren Einkauf in einer Tüte verstaute, hatte sie ihr Mobiltelefon auf einem Tisch abgelegt. Dann verließ die junge Frau den Supermarkt.

"Diesen kurzen Moment nutzte ein bis dato Unbekannter und entwendete das Handy der 21-Jährigen, woraufhin die Polizei verständigt wurde", so eine Polizeisprecherin.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie den Diebstahl in einer Videoaufnahme einsehen.

Die 21-Jährige konnte im weiteren Verlauf ihr geklautes Handy orten und den Einsatzkräften die Standortdaten durchgeben. Das Handy war in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tschaikowskistraße.