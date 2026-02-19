Chemnitz: Parkplatzrempler führt zu Auseinandersetzung und mehreren Anzeigen

Chemnitz - Was am Mittwoch in Chemnitz mit einem Parkplatzrempler begann, endete in einer handfesten Auseinandersetzung und mehreren Anzeigen.

Nach einem Parkplatzrempler kam es am Mittwoch zwischen einem VW-Fahrer (49) und den Insassen eines Mercedes zu einem Streit. Schließlich rief der 49-Jährige die Polizei. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildebrand/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Stollberger Straße.

Der Insasse (54, Tscheche) eines Mercedes schlug versehentlich die Beifahrertür an einen daneben geparkten VW. Der VW-Fahrer, ein 49 Jahre alter Deutscher, wollte den 54-Jährigen zur Rede stellen, doch dabei kam es zu einem Streit.

Neben den beiden Beteiligten mischten sich noch weitere Insassen des Mercedes (drei Männer, 24/35/41 Jahre alt und eine Frau, 39 Jahre alt, alles tschechische Staatsangehörige) ein. Dabei schlug der 24-Jährige offenbar absichtlich noch einmal eine Fahrzeugtür des Mercedes gegen den VW.

"Daraufhin soll der 49-Jährige die fünfköpfige Gruppierung ausländerfeindlich beleidigt haben. Die Situation zwischen den Beteiligten spitzte sich in der Folge weiter zu, woraufhin der 24-Jährige den VW-Fahrer bedroht haben soll", berichtet die Chemnitzer Polizei über die Auseinandersetzung.

Der VW-Fahrer verständigte daraufhin die Polizei.