23.11.2024 15:30 6.875 Pfefferspray-Attacke in Chemnitzer Schule: Sieben Verletzte

Ein Schüler verletzte am Freitag an der Chemnitzer Oberschule "Am Flughafen" sieben Mitschüler durch Pfefferspray. Ein paar Kinder mussten ins Krankenhaus.

Von Lena Plischke

Chemnitz - Großeinsatz an der Chemnitzer Oberschule "Am Flughafen": Gegen 13 Uhr rückten Polizei, Rettungsdienst und der leitende Notarzt aus, nachdem in einer 9. Klasse Pfefferspray versprüht wurde. Mehrere Schüler mussten zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus. © haertelpress/ Harry Härtel Dabei wurden sieben Schüler leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei mussten einige der betroffenen Schüler zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Täter, ebenfalls ein Schüler der Klasse, wurde von den Beamten ermittelt und mitgenommen. Der Schüler mit dem Pfefferspray wurde von der Polizei mitgenommen. © haertelpress/ Harry Härtel Der Schüler wird derzeit bei der Polizei befragt. Zu den genauen Hintergründen des Vorfalls ermittelt nun die Polizei. Altersangaben vom Täter und den Opfern konnten zum jetzigen Zeitpunkt keine gemacht werden.

