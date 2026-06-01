Frau in Chemnitz getötet, Nachbarin entsetzt: "So was passiert hier nicht, denkt man immer"

Chemnitz - Sonntagnachmittag, Nieselregen, die Wilhelm-Firl-Straße im Heckert-Gebiet wirkt ruhig und friedlich. Doch wenige Stunden zuvor kam es dort in einer Plattenbau-Wohnung zu einem tödlichen Gewaltverbrechen. Eine Frau (38) wurde getötet, eine weitere (20) schwer verletzt . Der Tatverdächtige (45) floh nach Tschechien , wo er wenig später geschnappt wurde.

Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt im Heckert-Gebiet: Die Polizei war am Sonntag stundenlang im Einsatz. © Chempic

"So was passiert hier nicht, denkt man immer", sagte eine Anwohnerin aus der Nachbarschaft kopfschüttelnd zu TAG24.

Doch am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr rückte die Polizei nach einem Notruf im Plattenbau-Viertel an.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Afghane (45) eine "nahe Angehörige" (38) in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses angegriffen und sie dabei lebensbedrohlich verletzt. Zudem soll er eine weitere Angehörige (20) schwer verletzt haben.

Für die 38-jährige Afghanin kam jede Hilfe zu spät, Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die 20-Jährige, ebenfalls afghanische Staatsbürgerin, wurde in ein Krankenhaus gebracht.