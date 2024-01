14.01.2024 11:33 Raub in Chemnitzer Sachsen-Allee: 15-Jähriger in Ecke gezogen und beklaut

Am Samstag ist in der Sachsen-Allee in Chemnitz ein 15-Jähriger beklaut worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der Sachsen-Allee in Chemnitz ist am Samstagabend ein Jugendlicher (15) beklaut worden. In der Sachsen-Allee wurde ein Samstag ein 15-Jähriger bestohlen. (Archivbild) © Ralph Kunz Gegen 18 Uhr hatte sich der 15-Jährige mit Freunden an dem Einkaufszentrum in der Dresdner Straße gegenüber vom McDonald's aufgehalten. Wie die Polizei mitteilte, kam dort ein unbekannter Jugendlicher auf sie zu, unterhielt sich mit ihnen und ging dann in das Center. Den 15-Jährigen forderte er auf, mitzukommen, drin zog er ihn in eine Ecke und durchsuchte ihn. Außerdem sollte der 15-Jährige seine Schuhe ausziehen. Chemnitz Crime Chemnitzer City-Streife schnappt Drogendealer "Der Junge kam dem nicht nach, woraufhin der Unbekannte ihn weiter festhielt, ihm die Schuhe abnahm und mit den etwa 300 Euro teuren Sneaker der Marke Nike verschwand", so die Polizei weiter. Der 15-Jährige wurde nicht verletzt und beschrieb den Täter wie folgt: circa 1,75 Meter groß

etwa 15 bis 16 Jahre alt

schwarz gekleidet mit Jeans und Daunenjacke Es werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben und weitere Angaben zum beschriebenen Täter machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Chemnitz unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.

