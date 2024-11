24.11.2024 17:47 1.213 Reichskriegsflagge in Chemnitzer Wohnung: Mieter bekommen Anzeige

Am Samstagabend musste in einer Wohnung in Chemnitz eine verbotene Reichskriegsflagge entfernt werden.

Von Lea Wunderlich

Chemnitz - In einer Chemnitzer Wohnung musste eine verbotene Reichskriegsflagge entfernt werden. Die Polizei ließ die verbotene Flagge entfernen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Nach einem Zeugenhinweis stellten Polizisten am Samstagabend in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Josephinenstraße eine verbotene Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz fest. Die Entfernung der 150 mal 80 Zentimeter großen Flagge wurde daraufhin angeordnet. Die deutschen Wohnungsmieter, eine 45-jährige Frau und ein 47 Jahre alter Mann, bekamen eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa