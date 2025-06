Brutale Messerattacke vor Chemnitzer Spielothek: Opfer verstrickt sich in Widersprüche

Chemnitz - Hatte er seinen Landsmann abgestochen? Afghane Aziz A. (38) steht vor Gericht, weil er einem 42-Jährigen vor einer Chemnitzer Spielothek mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben soll. Bei der anschließenden Razzia in seiner Wohnung fanden die Ermittler auch noch jede Menge Schmuck.

Alles in Kürze

Aziz A. (38) steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht. © Harry Härtel/Haertelpress

Aziz traf sein späteres Opfer am 26. Januar in der Spielothek in der Annaberger Straße. Nach einem heftigen Wortgefecht schlug der Ältere mit einem Fahrradschloss mindestens einmal auf den Angeklagten ein. Bei dem Streit soll es um 400 Euro Schulden gegangen sein, die das Opfer Aziz schuldete.

Plötzlich ging alles ganz schnell: Mit einem Messer stach Aziz laut Anklage auf den Brustkorb seines Landsmannes ein.

Nur durch eine Not-OP konnte der Afghane gerettet werden. Von der Waffe fehlt bis heute jede Spur.