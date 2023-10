23.10.2023 15:03 1.194 Reizgas-Attacke an Chemnitzer Spielplatz: Zwei Mädchen verletzt

An einem Spielplatz an der Augustusburger Straße in Chemnitz gerieten am Sonntagabend zwei Gruppen aneinander. Es wurde auch Reizgas gesprüht.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Reizgas-Attacke auf Chemnitzer Spielplatz! An einem Spielplatz sprühte eine 18-Jährige mit Pfefferspray. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa Am Sonntagabend gerieten laut Polizei an einem Spielplatz an der Augustusburger Straße zwei Gruppen aneinander. "Als sich der Streit zwischen den sich bekannten Beteiligten zuspitzte, sprühte eine 18-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit) mit Reizgas, wodurch zwei zwölfjährige Mädchen (deutsche Staatsangehörigkeiten) aus der anderen Streitpartei verletzt wurden", heißt es weiter.

Die beiden Mädchen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die 18-Jährige bekam eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erstattet. Das Pfefferspray wurde sichergestellt.

