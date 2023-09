Reizgas-Attacke und mehrere Drogendelikte in Chemnitzer City

Besonders am Chemnitzer Boulevard Am Wall kommt es immer wieder zu körperlichen Auseinandersetzungen und Drogendelikten. So auch am Dienstag.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Die Polizei kam am Dienstag gleich zweimal am Chemnitzer Boulevard Am Wall zum Einsatz.

Der Boulevard Am Wall ist eine von Chemnitz' kriminellen Hochburgen. © Ralph Kunz Am Nachmittag waren die Beamten im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle in der Innenstadt unterwegs und stellten dabei mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. So stellten sie unter anderem bei einer Personenkontrolle in der Straße Am Wall einem 35-jährigen Libyer fest, der geringe Mengen Cannabis bei sich trug. Mithilfe eines Rauschgiftspürhundes entdeckten die Beamten im Umfeld außerdem eine Konsumeinheit Haschisch in einem Pflanzkübel. Auch bei einem Tunesier (Alter aktuell noch unbekannt) wurde die Polizei fündig: Er trug eine geringe Menge Kokain mit sich. Chemnitz Crime Messer-Attacke am Chemnitz-Center: 34-Jährige verletzt im Krankenhaus In der Reitbahnstraße versuchte ein 22-jähriger Libyer noch vor den Beamten zu fliehen - ohne Erfolg. Bei ihm wurden neun Cliptütchen Marihuana sichergestellt. Kurze Zeit später spürte der Diensthund in einem Gebüsch an der Ecke Reitbahnstraße und Annenstraße fünf Konsumeinheiten Haschisch sowie etwas Cannabis auf. Alle aufgefundenen Drogen wurden von der Polizei sichergestellt.

Zwölfjähriger attackiert Jugendlichen mit Reizgas