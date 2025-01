"S-Bahn-Surfer" sorgt für Polizeieinsatz mit Hubschrauber in Sachsen

Meerane/Gößnitz – Atemlose Spannung auf den Schienen! Ein lebensgefährliches Manöver eines Unbekannten sorgte am vergangenen Donnerstag zwischen Meerane (Landkreis Zwickau ) und Gößnitz für einen Großeinsatz der Bundespolizei - inklusive Hubschrauber.

Eine waghalsige "S-Bahn-Surf-Aktion" führte am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz. (Symbolbild) © IMAGO/Kirchner-Media

Gegen 16.20 Uhr schlug eine schockierte Zeugin Alarm: Ein Mann hielt sich am Bahnhof Meerane auf dem hinteren Puffer eines Regionalexpresses in Richtung Göttingen fest. Während der Zug mit voller Geschwindigkeit über die Gleise raste, klammerte sich der Waghalsige außen an den Waggon.



Die Bundespolizei raste mit Blaulicht zum Bahnhof Gößnitz, dem nächsten Halt des Zuges.

Doch dort: keine Spur von dem "S-Bahn-Surfer". Auch eine groß angelegte Suche mit einem Wärmebildhubschrauber entlang der Strecke blieb laut Bundespolizei ergebnislos.

Am Zug wurden lediglich Schuhspuren an der hinteren Kupplung und Handabdrücke entdeckt, ein klares Indiz für die gefährliche Aktion. Wer der Unbekannte ist und wie er vom Zug verschwinden konnte, bleibt ein Rätsel.