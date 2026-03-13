Schlag gegen Drogenszene: Polizei verhaftet Dealer in Chemnitz

Chemnitz - Er soll in Chemnitz einen großen Kundenkreis mit diversen Drogen versorgt haben. Doch jetzt sitzt der 24-jährige Deutsche vorerst hinter Gitter.

Die gefundenen Drogen hatten einen Straßenverkaufswert von etwa 80.000 Euro. © Polizei

Vergangene Woche ist es den Ermittlern des Rauschgiftkommissariats der Chemnitzer Kriminalpolizei gelungen, dem mutmaßlichen Drogendealer das Handwerk zu legen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde bereits seit geraumer Zeit gegen den 24-Jährigen ermittelt.

Nachdem ausreichend Beweise gesammelt wurden, konnte ihn eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes Sachsen am Mittwochmittag in der Bernsdorfer Straße vorläufig festnehmen.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten zahlreiche Drogen sicher. Dazu gehörten Kokain (135 Gramm), Amphetamin (rund 500 Gramm), Marihuana (mehr als fünf Kilogramm), Haschisch (über 800 Gramm), LSD-Trips (178 Stück), Ecstasy (76 Stück), Crystal (36 Gramm) und Ketamin (23 Gramm).

Des Weiteren fand die Polizei mehrere zehntausend Euro Bargeld sowie diverse Gegenstände, die den Betäubungsmittelhandel belegen. Darunter auch Feinwaagen, ein Vakuumiergerät und unzählige Folien.

Doch damit noch nicht genug. Zudem fand die Polizei auch einen griffbereiten Teleskopschlagstock sowie eine funktionstüchtige Pfefferpistole zur Tierabwehr in der Wohnung.