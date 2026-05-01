Polizeieinsätze auf Chemnitzer Kaßberg: Beamte jagen Brillen- und iPhone-Dieb

Chemnitz - Klau-Alarm auf dem Chemnitzer Kaßberg ! Am Donnerstag schnappte die Polizei einen Brillendieb (45). Wenig später mussten die Beamten erneut ausrücken - ein junger Mann (19) hatte einem Passanten sein iPhone geklaut.

Die Polizei nahm einen Brillendieb (45) auf dem Chemnitzer Kaßberg vorläufig fest. © Kristin Schmidt

Der erste Vorfall geschah gegen 13.25 Uhr in einem Geschäft in der Barbarossastraße. Zeugen beobachteten, wie der 45-jährige Usbeke eine Brille im Wert von 140 Euro nahm und aus dem Laden stürmte.

"Ein Mitarbeiter (62) des Geschäftes folgte dem Flüchtigen und forderte diesen mehrfach lautstark auf, stehenzubleiben", teilt die Polizei mit.

Ein Autofahrer beendete die Flucht: Er beobachtete den Dieb, stoppte seinen Wagen in der Barbarossastraße und hielt den Langfinger fest.



Der Mitarbeiter des Geschäftes forderte anschließend den 45-Jährigen dazu auf, die Brille zurückzugeben. Doch der Dieb verweigerte und wurde aggressiver. Anschließend stürzte der Langfinger, der Mitarbeiter konnte die Brille zurückerlangen.



Dann rückte die Polizei an - der Brillendieb wurde vorläufig festgenommen. Nun muss ein Richter entscheiden, ob der Mann wieder auf freien Fuß kommt oder in U-Haft landet.