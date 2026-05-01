Polizeieinsätze auf Chemnitzer Kaßberg: Beamte jagen Brillen- und iPhone-Dieb
Chemnitz - Klau-Alarm auf dem Chemnitzer Kaßberg! Am Donnerstag schnappte die Polizei einen Brillendieb (45). Wenig später mussten die Beamten erneut ausrücken - ein junger Mann (19) hatte einem Passanten sein iPhone geklaut.
Der erste Vorfall geschah gegen 13.25 Uhr in einem Geschäft in der Barbarossastraße. Zeugen beobachteten, wie der 45-jährige Usbeke eine Brille im Wert von 140 Euro nahm und aus dem Laden stürmte.
"Ein Mitarbeiter (62) des Geschäftes folgte dem Flüchtigen und forderte diesen mehrfach lautstark auf, stehenzubleiben", teilt die Polizei mit.
Ein Autofahrer beendete die Flucht: Er beobachtete den Dieb, stoppte seinen Wagen in der Barbarossastraße und hielt den Langfinger fest.
Der Mitarbeiter des Geschäftes forderte anschließend den 45-Jährigen dazu auf, die Brille zurückzugeben. Doch der Dieb verweigerte und wurde aggressiver. Anschließend stürzte der Langfinger, der Mitarbeiter konnte die Brille zurückerlangen.
Dann rückte die Polizei an - der Brillendieb wurde vorläufig festgenommen. Nun muss ein Richter entscheiden, ob der Mann wieder auf freien Fuß kommt oder in U-Haft landet.
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Weiterer Ärger auf Chemnitzer Kaßberg: Smartphone gestohlen
Am Abend der nächste Polizeieinsatz auf dem Kaßberg: Ein junger Mann (20) war gegen 21.10 Uhr mit einem Kumpel in der Limbacher Straße unterwegs. Plötzlich tauchte eine Gruppe auf und verwickelte das Duo in ein Gespräch. Der 20-Jährige wurde umarmt.
Später bemerkte er, dass sein iPhone fehlte. "Daraus schloss der 20-Jährige, dass die Personen, welche ihn vorher 'umarmt' hatten, das Smartphone entwendet hatten", teilt die Polizei mit.
Die Beamten konnten die Gruppe schnappen. Bei einem Marokkaner (19) fanden sie schlussendlich das iPhone im Wert von 700 Euro. Der 20-Jährige bekam sein Smartphone anschließend zurück.
"Gegen den 19-Jährigen wird nunmehr wegen Diebstahls ermittelt", so die Polizei abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, 123rf/bogdanvj