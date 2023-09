Schleuser im Erzgebirge geschnappt: Bundespolizei erwischt mehr als 30 unerlaubt Eingereiste

Chemnitz/Sayda - Die Bundespolizei hat am Donnerstag und am Freitag wieder zahlreiche unerlaubt eingereiste Personen festgestellt. Auch ein Schleuser konnte festgenommen werden.

Am Donnerstag wurden in der Nähe der A4 27 unerlaubt eingereiste Personen festgestellt. Der Schleuser und weitere Migranten wurden im Erzgebirge geschnappt. © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, erhielten die Ermittler am Mittag einen Hinweis auf eine Personengruppe, die zu Fuß in Mittelsayda unterwegs war.

Wegen der örtlichen Nähe fuhr eine Streife der Landespolizei vom Revier in Freiberg nach Mittelsayda. Dort stellten die Polizisten tatsächlich 14 Personen fest, die nach eigenen Angaben aus Syrien stammten. Sie hatten keine Dokumente für ihren Aufenthalt in Deutschland dabei.

"Aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise wurden sie zuständigkeitshalber der Bundespolizei Chemnitz übergeben. Die polizeiliche Bearbeitung dauert aktuell an", so ein Sprecher der Bundespolizei.

Bereits am Donnerstag wurden 30 Migranten und ein Schleuser geschnappt. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hielt den Hinweis, dass sie am Stausee nahe der A4 bei Bautzen eine Personengruppe aufhalte. Vor Ort wurden 27 türkische und syrische Staatsangehörige festgestellt, die ohne Dokumente unterwegs waren.