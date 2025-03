01.03.2025 12:08 3.957 SEK-Einsatz in Chemnitz: Schüsse von Balkon!

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz-Kappel kam es am Freitagabend zu einem SEK-Einsatz. Von einem Balkon eines Wohnblocks in der Dr.-Salvador-Allende-Straße wurden am Freitagabend offenbar mehrere Schüsse abgegeben. © Haertelpress Gegen 22 Uhr meldete ein Anwohner, dass von dem Balkon eines Wohnblocks in der Dr.-Salvador-Allende-Straße offenbar mehrfach mit einer Pistole in die Luft geschossen wurde. Als die Polizei eintraf, bemerkte sie ebenfalls, wie eine Person in einer oberen Etage mehrmals einige Schüsse vom Balkon abgegeben hatte. "Das Spezialeinsatzkommando der sächsischen Polizei wurde angefordert und realisierte schließlich den Zugriff. In der Wohnung befanden sich drei Männer kroatischer Staatsangehörigkeit im Alter von 32, 38 und 51 Jahren", teilte die Polizei am Samstag mit. Chemnitz Crime Wohnungseinbruch auf Chemnitzer Kaßberg: Bargeld und Schmuck geklaut Die Einsatzkräfte stellten eine Schusswaffe sicher, bei der es sich nach erster Einschätzung um eine Schreckschusspistole handelt. "Einer der Männer konnte als Tatverdächtiger ausgemacht werden. Der 38-Jährige steht im Verdacht, die Schüsse abgegeben zu haben. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille", heißt es weiter. Verletzt wurde niemand. Gegen den Kroaten laufen nun Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

