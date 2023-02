Sensoren und Steuerungsgeräte ausgebaut und geklaut: Diebe haben es auf Audis abgesehen

Chemnitz - Auf hochwertige Fahrzeugteile von Audis haben es Diebe in den vergangenen Tagen in Chemnitz und auch im Vogtland abgesehen.

Wie die Polizei Chemnitz mitteilte, waren Unbekannte in der Zeit vom 11. bis 16. Februar auf einem Firmengelände auf dem Kaßberg in der Erzberger Straße zugange.

Die Polizei in Plauen sucht nach Zeugen zu den Diebstählen. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Auch im Vogtland waren hochwertige Fahrzeugteile von Audis bei Dieben offenbar sehr begehrt.

An mehreren Stellen im Stadtgebiet von Plauen waren die Unbekannten in der vergangenen Woche unterwegs, dabei hatten sie es auf ganz bestimmte Bauteile abgesehen.

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen demontierten Unbekannte die beiden vorderen Wabengitter plus die dazugehörige Sensorik aus einem Audi RS7, der an der Neundorfer Straße abgestellt war. Dabei verursachten die Täter am Lack des Wagens Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

"Die gleichen Bauteile entwendeten Unbekannte von zwei an der Haselbrunner Straße auf Höhe des Hausgrundstücks 73 abgestellten Audi A5", so die Polizei weiter.

Identische Technik wurde auch von einem Audi A6, der an der Seumestraße geparkt war, geklaut.

Insgesamt hatte die Beute einen Wert von circa 16.000 Euro, da es sich um recht hochwertige Technik handelt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind Personen an den Örtlichkeiten aufgefallen, die sich an den Fahrzeugen zu schaffen machten, oder wer hat Fahrzeuge im Bereich der Tatorte gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen.