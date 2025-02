Zwei Mädchen (15) in Chemnitzer Innenstadt begrapscht!

Chemnitz - Schock für zwei Mädchen in Chemnitz ! Zwei bislang unbekannte Männer begrapschten die beiden 15-Jährigen in der Innenstadt . Zudem versuchten sie, die beiden Mädchen zu küssen. Nun ermittelt die Polizei.

Die Gasse "Am Rathaus" in Chemnitz: Hier wurden zwei Jugendliche (beide 15) von mehreren Männern angesprochen. Anschließend begrapschten zwei Männer die Mädchen. (Archivbild) © Haertelpress

Das Ganze spielte sich um kurz nach 19 Uhr in der Straße "Am Rathaus" in der Nähe der Zentralhaltestelle ab. Die beiden Jugendlichen wurden dort von vier jungen Männern angesprochen.

"Anschließend lief die vierköpfige Gruppierung gemeinsam mit den beiden Jugendlichen in Richtung Rosenhof, wobei sich zwei der Männer im weiteren Verlauf von der Gruppe trennten und in unbekannte Richtung liefen", heißt es von der Polizei.

Dann geschah es: Die beiden anderen Männer wurden übergriffig! Sie legten ihre Arme um die beiden Teenager.

Doch damit nicht genug: Als sie sich mit den beiden Mädchen an einem Ärztehauskomplex auf eine Treppe setzten, versuchte das Männer-Duo, die beiden Jugendlichen zu küssen. Zudem wurden sie an den bedeckten Brüsten begrapscht.

Die beiden Mädchen konnten die Männer schlussendlich zurückdrängen, liefen davon und verständigten die Polizei. Doch von den beiden Tätern fehlte jede Spur.