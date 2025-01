Mädchen (14) in Chemnitzer City begrapscht und mit Glasflasche attackiert!

Chemnitz - Schon die zweite widerliche Grabsch-Attacke in der Chemnitzer Innenstadt in diesem Jahr! Ein Mann (25) fasste einer Jugendlichen (14) an den Hintern. Anschließend schlug er ihr mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf.

Unfassbar! In einem Durchgang hinter dem "Nischel" in Chemnitz wurde eine Jugendliche (14) begrapscht und geschlagen. © Kristin Schmidt

Das Ganze geschah laut Polizei am gestrigen Donnerstag gegen 21.15 Uhr in einem Durchgang hinter dem Karl-Marx-Kopf. Der 25-jährige Marokkaner sprach zwei Mädchen (14, 15) an und wollte ihnen Alkohol anbieten.



Dabei passierte es: Der Mann fasste der 14-Jährigen an den Hintern, hielt sie am Arm fest und schlug ihr anschließend mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf! Das Mädchen stürzte dabei zu Boden.

"Die beiden Jugendlichen brachten sich im Anschluss daran in Richtung Zentralhaltestelle in Sicherheit und vertrauten sich Mitarbeitern der Polizeibehörde an", heißt es von der Polizei.

Der Mann war den beiden Mädchen gefolgt und konnte an der Zentralhaltestelle gestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sexueller Belästigung ermittelt.

Die 14-Jährige wurde durch den Schlag auf den Hinterkopf leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.