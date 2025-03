Skrupellos! Maskierte Männer wollen Rentner in Chemnitz ausrauben und verletzen ihn

Zwei maskierte Männer wollten das Geschäft eines Rentners in Chemnitz ausrauben. Dabei verletzten sie den Besitzer. Nun sucht die Polizei die Täter.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Skrupellos! Zwei maskierte Männer wollten am gestrigen Mittwoch das Geschäft eines Rentners (73) in Chemnitz ausrauben. Dabei verletzten sie den 73-Jährigen, dieser konnte sich jedoch in letzter Sekunde vor den brutalen Männern retten. Nun sucht die Polizei die beiden Täter.

Zwei Maskierte wollten am Mittwoch einen Rentner (73) in Chemnitz ausrauben. Einer der Täter verletzte den 73-Jährigen dabei. (Symbolbild) © 123RF/danielt1994 Am hellichten Tag, gegen 15 Uhr, betraten die zwei Maskierten das Geschäft des Rentners in der Mühlenstraße, das sich in einem Mehrfamilienhaus befindet. Die Männer verlangten Bargeld. "Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, wurde einer der Täter übergriffig und verletzte den 73-Jährigen leicht", so eine Polizeisprecherin. Daraufhin zogen die Maskierten den Rentner ins Treppenhaus des Mehrfamilienhauses - vermutlich um in den Nebenräumen des Geschäfts nach Bargeld zu suchen. Chemnitz Crime Chemnitzer City-Streife stoppt Prügelei und Randalierer "Dem Ladenbesitzer gelang es jedoch, sich zurück in sein Geschäft zu retten und die Zugangstür zum Treppenhaus zu verriegeln", heißt es von der Polizei. Anschließend sah ein Passant den verletzten Rentner im Geschäft und alarmierte die Polizei. Die Beamten begaben sich zwar auf die Suche nach den Tätern, diese waren jedoch bereits über alle Berge.

Polizei sucht Zeugen: Wer kennt die skrupellosen Täter?