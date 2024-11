27.11.2024 17:00 5.171 Chemnitz: Dreister Diebstahl von einer Tonne Stromkabel

Am Wochenende haben Unbekannte eine Tonne Starkstromkabel in Chemnitz geklaut. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas in Borna-Heinersdorf gesehen haben.

Von Lena Plischke

Chemnitz – Spektakulärer Diebstahl in Borna-Heinersdorf! Unbekannte Täter haben von Samstagmittag bis Montagmorgen etwa eine Tonne Starkstromkabel von einem Firmengelände an der Blankenburgstraße in Chemnitz gestohlen. Unbekannte Täter haben am Wochenende eine Tonne Stromkabel entwendet. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123 RF, IMAGO/Bihlmayerfotografie Um an die wertvolle Beute zu kommen, beschädigten die Diebe laut Polizei die Umzäunung von gleich drei Firmengeländen und verschafften sich unbefugt Zutritt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzten sie ein Transportfahrzeug, um die rund 1000 Kilogramm schwere Beute abzutransportieren. Der Schaden ist enorm: Der Wert der gestohlenen Kabel wird auf knapp 8000 Euro geschätzt, der Sachschaden an den Zäunen beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Chemnitz Crime Renault-Fahrer flüchtet vor Polizei: Verfolgungsjagd endet in Chemnitzer City Wer hat etwas gesehen? Wurden im Tatzeitraum (23. November 2024, 12 Uhr bis 25. November 2024, 8.20 Uhr) verdächtige Personen im Bereich der Blankenburgstraße gesehen? Ist jemandem ein Fahrzeug aufgefallen, das als mögliches Transportmittel für die Beute gedient haben könnte? Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0371 387-102 beim Polizeirevier Chemnitz-Nordost zu melden.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF, IMAGO/Bihlmayerfotografie