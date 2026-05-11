Diebstahl-Serie in Chemnitz geht weiter: Wieder drei Toyota verschwunden
Chemnitz - Erneut hatten es Diebe in Chemnitz auf die japanische Automarke Toyota abgesehen. Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurden wieder drei Autos als gestohlen gemeldet.
Wie die Polizei mitteilte, wurde der erste Toyota am Sonntagvormittag als vermisst gemeldet. Der Toyota RAV4 wurde am Samstagabend in der Carl-von-Ossietzky-Straße abgestellt und war am nächsten Morgen verschwunden.
Der graue SUV mit weißen Felgen war im Jahr 2019 erstmals zugelassen worden. Der Stehlschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf etwa 3000 Euro.
Am heutigen Montagmorgen meldete der Eigentümer eines weiteren Toyota RAV4 sein Fahrzeug als gestohlen. Er hatte ihn am Sonntag gegen 13 Uhr auf einem Hinterhof-Parkplatz in der Altendorfer Straße abgestellt, nun war das Auto verschwunden.
Der Wagen ist blau und wurde erstmals im Jahr 2020 zugelassen. Sein Wert wird laut Polizeiinformationen auf etwa 30.000 Euro geschätzt.
Doch damit noch nicht genug: Auch in der Schüffnerstraße kam es zu einem Toyota-Klau und wieder handelte es sich um einen RAV4.
Der Zeitwert des schwarzen SUV ist derzeit noch unbekannt.
Allein im März gab es über 16 geklaute Toyotas
In den vergangenen Monaten kam es in Chemnitz gehäuft zu Diebstählen von verschiedenen Toyotas. Allein im März wurde von über 16 geklauten Fahrzeugen dieser Marke berichtet. Zuletzt meldete die Polizei vergangene Woche einen gestohlenen Toyota Corolla (Erstzulassung: 2021). Der Wert des grauen Autos liegt bei etwa 25.000 Euro.
Auch in diesem Fall hat die Chemnitzer Kriminalpolizei die Ermittlungen im Sachzusammenhang mit weiteren Fahrzeugdiebstählen in der jüngsten Vergangenheit aufgenommen.
Zwei Toyota-Diebe waren bei ihrer Flucht nachlässig und wurden geblitzt. In beiden Fällen veröffentlichte die Polizei die Blitzerfotos, um die Bevölkerung nach Unterstützung bei der Suche nach den beiden Tätern zu bitten.
Einer der Langfinger wurde in der Nacht zum 9. März in Meißen beim Rasen erwischt. Er flitzte mit einem geklauten blauen Toyota Yaris Cross über die B101 durch den Schottenbergtunnel und wurde geblitzt.
Auch am 9. März kam es zu einem "Erinnerungsfoto". Da war einer der Diebe auf der B169 in Schlegel unterwegs. Er war ebenfalls zu schnell, weswegen auch dort ein Blitzer auslöste.
Zeugenhinweise in allen Fällen nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/imwaltersy, 123rf/ipheung