Diebstahl-Serie in Chemnitz geht weiter: Wieder drei Toyota verschwunden

Chemnitz - Erneut hatten es Diebe in Chemnitz auf die japanische Automarke Toyota abgesehen. Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurden wieder drei Autos als gestohlen gemeldet.

Gleich drei Autos der Marke Toyota wurden seit Samstagabend geklaut. (Symbolfoto) © 123rf/imwaltersy

Wie die Polizei mitteilte, wurde der erste Toyota am Sonntagvormittag als vermisst gemeldet. Der Toyota RAV4 wurde am Samstagabend in der Carl-von-Ossietzky-Straße abgestellt und war am nächsten Morgen verschwunden.

Der graue SUV mit weißen Felgen war im Jahr 2019 erstmals zugelassen worden. Der Stehlschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf etwa 3000 Euro.

Am heutigen Montagmorgen meldete der Eigentümer eines weiteren Toyota RAV4 sein Fahrzeug als gestohlen. Er hatte ihn am Sonntag gegen 13 Uhr auf einem Hinterhof-Parkplatz in der Altendorfer Straße abgestellt, nun war das Auto verschwunden.

Der Wagen ist blau und wurde erstmals im Jahr 2020 zugelassen. Sein Wert wird laut Polizeiinformationen auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Doch damit noch nicht genug: Auch in der Schüffnerstraße kam es zu einem Toyota-Klau und wieder handelte es sich um einen RAV4.

Der Zeitwert des schwarzen SUV ist derzeit noch unbekannt.