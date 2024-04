23.04.2024 13:16 967 Streit in Park in Chemnitz eskaliert: 17-Jähriger schwer verletzt

Am Montag ist in Chemnitz in einem Park in der Ernst-Heilmann-Straße ein Streit eskaliert. Ein Jugendlicher wurde dabei schwer verletzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Jugendlicher nach Auseinandersetzung in Park in Chemnitz-Altendorf schwer verletzt! Die Polizei ermittelt zu einer Körperverletzung im Chemnitzer Stadtteil Altendorf. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Gegen 12.35 Uhr kam es am Montag in einem Park in der Ernst-Heilmann-Straße zu dem Vorfall, den ein Zeuge der Polizei meldete. Dort war es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Gruppen gekommen. Dann schlug ein bislang unbekannter Beteiligter mit einem Gegenstand auf einen 17-Jährigen ein. Der Jugendliche wurde dadurch schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Chemnitz Crime Betrunkener pöbelt in der Chemnitzer City und wehrt sich gegen Festnahme "Die Polizisten erhoben schließlich die Personalien von 18 mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligten deutschen als auch ausländischen Personen im Alter von elf bis 21 Jahren", teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, zum Täter und auch zum konkreten Geschehen laufen.

