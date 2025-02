TAG24-Reporter erinnert sich an unfassbares Verbrechen: Mein Kollege, der Frauenmörder

Zwickau - Vor gut 14 Jahren erschütterte ein Verbrechen eine ganze Region: Ein Praktikant von Radio Zwickau hatte eine junge Frau (23) umgebracht, weil sie keinen Sex wollte. Das ZDF hat den Fall in der Reihe "Wahre Verbrechen" noch einmal aufgerollt. TAG24-Redakteur Raik Bartnik (55), der 2011 Moderator bei dem Radiosender war, erinnert sich an den Fall und den Killer ...

Susann P. (†23) musste 2011 sterben, weil sie keinen Sex mit Radiopraktikant Patrick R. (damals 27) wollte. © privat

Tage später, es war ein Dienstag, erschien Patrick plötzlich nicht zur Arbeit, und der damalige Sprecher der Zwickauer Polizei Oliver Wurdak (48) kam in den Sender. Kurz nachdem ich 14 Uhr in meine Sendung gegangen war, erfuhr ich den Grund.

"Es war wahrscheinlich Patrick", sagte Redaktionsleiter Gunnar Tichy (54) und meinte das Verbrechen vom Wochenende vorher. Ich musste mich erstmal auf meinen Stuhl setzen und war sprachlos.

In den nächsten Stunden konnte ich kaum einen klaren Gedanken fassen. Viele Dinge verstand ich jetzt erst: Er hatte mich am Wochenende zuvor angerufen und gefragt, ob mir im Smart etwas aufgefallen war. Ich hatte das Dienstauto für eine Fahrt nach Dresden von ihm wieder übernommen. Am Tag vorher hatte er die Leiche darin transportiert.

"Ich bin in Hundedreck getreten", sagte er zu mir. "Deswegen habe ich alles gründlich sauber gemacht." In der Tat hatte es sehr nach Reinigungsmittel gerochen. Mir gingen dann Unmengen an Fragen durch den Kopf, vor allem: Habe ich wirklich einen "Leichenwagen" gefahren? In welcher Gefahr hatte ich geschwebt, als ich mehrfach mit ihm nach Dresden gefahren war?

Im November des Jahres musste ich dann vor dem Landgericht auch als Zeuge aussagen. Ich war relativ ruhig, sagte aus, wie enttäuscht ich von ihm bin. Patrick selbst schaute die ganze Zeit starr nach unten, nur als er meinen Namen hörte, hob er kurz seinen Blick. Ich erfuhr dann, dass er seine Strafe in Zeithain absitzen muss. Seitdem hörte ich nie wieder von ihm.

In der TV-Reportage (abrufbar in der ZDF-Mediathek) erzählt Ermittler Jan Stauß von der Zwickauer Mordkommission, wie es zur Festnahme kam.