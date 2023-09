Teenager schlägt Mann am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz - Prügel-Attacke am Chemnitzer Hauptbahnhof !

Ein Mann (36) wurde am Chemnitzer Hauptbahnhof von einem Jugendlichen geschlagen. © Kristin Schmidt

Am vergangenen Donnerstag wurde ein Mann (36) am Hauptbahnhof (Bahnhofstraße/Georgstraße) von drei Jugendlichen provoziert.

Gegen 20.45 Uhr waren die Teenager über die Rolltreppe aus dem Bahnhof auf den Mann zugekommen, hatten ihn angesprochen und mit einem Handy gefilmt.

"In der Folge war es zum Streit und einer Rangelei gekommen, woraufhin der filmende Jugendliche den 36-Jährigen ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete der Täter mit seinen zwei Begleitern in die Georgstraße", so ein Polizeisprecher. Der Mann wurde leicht verletzt.

So wurden die drei Jugendlichen beschrieben: