Ticketautomat in Chemnitz gesprengt, Polizei sucht nach Zeugen

Chemnitz - In der Nacht auf Freitag sprengten Unbekannte in Chemnitz einen Ticketautomaten.

Am Automaten entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Die Unbekannten entnahmen offenbar die Geldkassette aus dem Gerät und verschwanden damit in unbekannte Richtung. Angaben zur Höhe des erlangten Bargeldes stehen noch aus.

Am heutigen Freitagmorgen war die Wendeschleife der Straßenbahnlinien 4 und 5, Hutholz noch aufgrund des Polizeieinsatzes gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, machten sich die Täter gegen 2.30 Uhr an einem Automaten an der Straßenbahn-Haltestelle Hutholz zu schaffen und ließen ihn mithilfe von Sprengmittel explodieren.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit Diebstahl im besonders schweren Fall aufgenommen und sucht Zeugen.

Ein Anwohner hatte unmittelbar nach der Explosion das Licht zweier Lampen am Tatort gesehen. Wem sind im Bereich der Endhaltestelle in der Nacht zum Freitag Personen aufgefallen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter der Rufnummer 0371 5263-0 entgegen.

Erstmeldung: 1. November, 8.40 Uhr; letzte Aktualisierung: 1. November, 13.20 Uhr