Eskalation im Alkohol-Rausch? Ermittler sicher: Chemnitzerin ersticht ihren Partner im Streit

Chemnitz - In der Nacht zu Dienstag ereignete sich im Chemnitzer Lutherviertel ein tödliches Drama. Die 47-jährige Yvonne M. steht unter Verdacht, ihren Lebensgefährten (44) in ihrer Wohnung in der Carl-von-Ossietzky-Straße getötet zu haben. In der Nachbarschaft herrscht Fassungslosigkeit.