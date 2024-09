11.09.2024 12:20 21.424 Brutale Tat in Chemnitz: Mann stirbt an schweren Verletzungen

Am Dienstag wurde ein schwer verletzter Mann in einer Wohnung in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Chemnitz aufgefunden.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Diese brutale Tat schockiert: Ein Mann wurde schwer verletzt in einer Wohnung im Chemnitzer Lutherviertel gefunden. Er verstarb wenig später an seinen Verletzungen. In der Nacht auf Dienstag eskalierte ein Streit zwischen einem Paar. © Ralph Kunz Die Polizei bestätigte gegenüber TAG24 am Dienstag den Tod des 44-Jährigen. Die Kriminalpolizei teilte mit, dass Einsatzkräfte ihn in der Nacht auf Dienstag schwer verletzt in einer Wohnung an der Carl-von-Ossietzky-Straße aufgefunden hätten. Zuvor habe er sich mit seiner Lebensgefährtin (47) gestritten. Ein Nachbar alarmierte die Polizei. 47-Jährige vorläufig festgenommen Polizeibeamte ermitteln vor Ort im Treppenhaus. © Harry Härtel Nach ersten Erkenntnissen soll der Streit zwischen den beiden eskaliert sein, woraufhin die 47-Jährige den Mann lebensgefährlich verletzte. Trotz schneller Rettungsmaßnahmen und einer Not-Operation sei der Mann schließlich im Krankenhaus verstorben. Eine Obduktion soll die genauen Todesumstände klären. Die 47-Jährige wurde vorläufig festgenommen. "Im Laufe des morgigen Tages wird über den Erlass eines Haftbefehls entschieden werden", so die Staatsanwaltschaft.

