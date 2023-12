Unbekannte droht Jüdin in Chemnitz mit dem Tod: Wer erkennt diese Frau?

Die bisherige Suche nach der Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg. (Symbolbild) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wird gegen sie wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Volksverhetzung sowie Bedrohung ermittelt.

Bereits am 11. Oktober fand am Markt in Chemnitz eine angezeigte proisraelische Versammlung statt, an der unter anderem auch eine damals 68-jährige Jüdin teilnahm, die später Anzeige erstattete.

Was war geschehen? Zu der Versammlung gesellte sich auch eine Personengruppe, die versuchte, die Veranstaltung durch ihr Auftreten zu stören. "In diesem Zusammenhang rief eine Unbekannte aus der Gruppe heraus in Richtung der Geschädigten sowie weiterer Versammlungsteilnehmer drohende Worte, welche die oben genannten Straftatbestände erfüllen", heißt es vonseiten der Polizei.

Unter anderem soll die Gesuchte der Jüdin auch mit dem Tod gedroht haben. Sie verschwand wenig später von dem Versammlungsort und blieb dabei unerkannt.