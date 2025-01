Vergewaltigung in Chemnitz? 32-Jährige bewusstlos auf Wiese

Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung im Lutherviertel. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Laut Polizei stieg am vergangenen Sonntag gegen 3.30 Uhr eine Frau (32) in der Lutherstraße, in der Nähe der Haltestelle "Lutherstraße", aus einem Taxi und lief dann in Richtung Zschopauer Straße (B174).

Eine unbekannte Männergruppe war ihr nachgelaufen. Die 32-Jährige wurde angesprochen und dann soll einer der Männer sie festgehalten und auf eine parkähnliche Grünfläche zwischen zwei Mehrfamilienhäusern gezogen haben.

Die Frau soll daraufhin das Bewusstsein verloren haben.

"Als die bekleidete Frau später dort zu sich kam, informierte sie Vertraute und suchte letztlich ein Polizeirevier auf, da es womöglich zu sexuellen Handlungen durch die Männergruppe gegen ihren Willen gekommen war", so die Polizei am Donnerstag.

Zu den mutmaßlichen Tätern ist bekannt, dass der Hauptakteur zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß ist und einen dunkleren Teint hat.

Die Männer sollen Jeans getragen haben, einer von ihnen trug weiße Sneaker, zwei weitere dunkle Turnschuhe. "Sie sollen gebrochen Deutsch gesprochen haben", teilte die Polizei weiter mit.