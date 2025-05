Verrückter Zufalls-Fund: Chemnitzer Polizei entdeckt große Indoor-Cannabis-Plantage

Chemnitz - Mit einem großen Messer schnitt ein Mann (61) in Chemnitz am Montagabend eine Hecke. Zeugen hielten das Messer für eine Machete und alarmierten die Polizei. Bei der Überprüfung des Mannes machten die Beamten eine Entdeckung: Der Chemnitzer hatte eine große Indoor-Cannabis-Plantage in seiner Wohnung.