Sexuelle Belästigung vor Kita und Grundschule: Exhibitionist treibt in Chemnitz sein Unwesen

Die Grundschule Schönau. Im Umfeld der Schule kam es Kinderbelästigungen. © Uwe Meinhold

In den vergangenen drei Monaten kam es im Stadtteil Schönau zu mehreren Vorfällen von Kindesbelästigung in der Nähe der Grundschule Schönau und einer Kita. Auch die Stadtverwaltung und das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) sind inzwischen eingeschaltet.

Die Chemnitzer Polizei ermittelt derzeit in drei Fällen. Im Juni soll ein Mann an einem Zaun einer Kita sein Geschlechtsteil entblößt haben. Am 15. Juli sprach ein Radfahrer eine Schülerin der Grundschule Schönau auf dem Heimweg an, entblößte sich vor ihr und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Das Mädchen flüchtete.

Der dritte Vorfall ereignete sich am 28. August: Ein Schüler war im Schönauer Park auf dem Heimweg, als er einen Mann auf einer Parkbank sah, der dort masturbierte. Die Eltern des Kindes erstatteten Anzeige.

Ob es sich in allen Fällen um denselben Täter handelt, ist derzeit noch unklar. Auch die Kommunalpolitik reagiert auf die Vorfälle.