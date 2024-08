Versuchter Raub in Chemnitz: Polizei schnappt Verdächtigen

Am Sicherheitspunkt in Chemnitz berichtete ein Mann (18) von einem versuchten Raub. Die Polizei konnte den Täter schnell finden. © Kristin Schmidt

Am Samstagabend gegen 18 Uhr tauchte ein junger Mann (18) im neuen Sicherheitspunkt an der Zentralhaltestelle auf. Er hatte einen versuchten Raub an der Haltestelle "Moritzstraße" in der Zschopauer Straße beobachtet. Später erkannte er den Täter in einem Markt wieder.

Schnell machten sich die Beamten auf die Suche nach dem Mann. An der Zentralhaltestelle fanden sie den Verdächtigen - einen 31-jährigen Marokkaner.



"Nach dem derzeitigen Kenntnisstand soll er zunächst in einem Bus der Linie 22 mit dem derzeit unbekannten Geschädigten in Streit geraten sein", heißt es von der Polizei.

An der Haltestelle "Moritzstraße" stiegen beide aus, woraufhin der 31-Jährige den Mann plötzlich getreten und gegen den Bus gestoßen haben soll.

Während der Rangelei soll der Mann versucht haben, den Rucksack seines Opfers zu entreißen - ein versuchter Raub! Doch der bislang unbekannte Mann konnte sich wehren, beide liefen anschließend in verschiedene Richtungen.