27.05.2024 14:28 629 Völlig besoffen: Bier-Dieb sorgt für Ärger in Chemnitzer Tankstelle

Ein Bier-Dieb (39) sorgte am gestrigen Sonntagabend in einer Tankstelle in Chemnitz für Ärger. Nun hat der Mann mehrere Anzeigen am Hals.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Ein Bier-Dieb (39) sorgte am gestrigen Sonntagabend in Chemnitz für Ärger! Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen Mann (39), der am Sonntag in einer Tankstelle in Chemnitz für Ärger sorgte. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Der Mann nahm gegen 21 Uhr in einer Tankstelle an der Annaberger Straße vier Flaschen Bier, wollte den Shop anschließend wieder verlassen - ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete das und nahm den Mann die Bierflaschen ab. Doch nur wenige Minuten später kehrte der Bier-Dieb wieder zurück. Er krallte sich zwei Flaschen und beleidigte mehrere Personen, die sich im Shop aufhielten. "Außerdem skandierte er verfassungsfeindliche Parolen", so eine Polizeisprecherin. Chemnitz Crime Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Raub: Razzia in Chemnitzer Wohnungen Als die Polizei vor Ort eintraf, widersetzte sich der polizeibekannte Mann der Festnahme, beleidigte die Beamten und skandierte wieder verfassungsfeindliche Sprüche. Schnell kam heraus: Der Deutsche war mit 2,28 Promille ziemlich betrunken. Am heutigen Montag wird er nun einem Richter vorgeführt. Ermittelt wird wegen Diebstahls, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Titelfoto: 123rf/foottoo