05.11.2024 11:40 4.095 "Völlig von Sinnen": Frau dreht in Chemnitzer Supermarkt durch

Eine Frau (36) randalierte am Montagabend in einem Supermarkt in Chemnitz. Die Polizei nahm sie in Gewahrsam.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Am Montagabend randalierte eine Frau (36) in einem Chemnitzer Supermarkt in der Dresdner Straße. Am Montagabend musste die Polizei eine Frau in der Dresdener Straße in Gewahrsam nehmen. © Bildmontage: Patrick Pleul/dpa, privat Laut Polizei war die 36-Jährige "völlig von Sinnen", als sie gegen 21 Uhr ihren Einkauf bezahlte und plötzlich mit Beleidigungen nur so um sich warf. "Des Weiteren hatte sie mehrfach versucht, Sprühstöße aus einem Deodorant, welches auf einen Marktangestellten (33) gerichtet war, zu entzünden", so ein Polizeisprecher weiter. Polizisten versuchten vergeblich, die Frau zu beruhigen. Chemnitz Crime Wieder ein Fahrkartenautomat in Chemnitz zerstört Dann griff sie nach der Dienstwaffe eines Beamten, woraufhin die Einsatzkräfte sie am Boden fixierten. Anschließend wurde sie in Gewahrsam genommen. "Erst in der Nacht zu Dienstag wurde die Deutsche wieder entlassen. Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung", teilte die Polizei abschließend mit.

Titelfoto: Bildmontage: Patrick Pleul/dpa, privat