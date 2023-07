Wieder 29 illegal eingereiste Personen festgestellt

Die Ermittlungen zu den Fällen dauern noch an und die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Am frühen Mittwochmorgen erwischte die Bundespolizei in Marienberg (Erzgebirgskreis) und Umgebung 19 syrische Staatsangehörige, die ohne entsprechende Papiere nach Sachsen gekommen waren. Die Einsatzkräfte waren nach einem Bürgerhinweis gegen 7.25 Uhr auf die Personen aufmerksam geworden. An dem Einsatz war auch die Landespolizei beteiligt.

"Es ist derzeit nicht bekannt, von welchen Fahrzeugen die syrischen Staatsangehörigen in der Ortslage Marienberg abgesetzt wurden. Die Syrer wurden zur weiteren Sachbearbeitung auf die Reviere der Bundespolizeiinspektion Chemnitz verbracht", so ein Polizeisprecher.

Auch am frühen Dienstagmorgen erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine Gruppe Syrer, die in Thermalbad Wiesenbad unterwegs waren. Die Einsatzkräfte trafen die Gruppe an einer Bushaltestelle an. Die sieben Syrer waren zwischen 18 und 37 Jahre alt.

Wie sie an die Bushaltestelle gekommen sind, ist noch unklar.