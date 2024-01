Zwei Männer erbeuten 1000 Euro bei hilfsbereiter Mitfahrgelegenheit

Die beiden Täter waren dank einer Polizeikontrolle den Beamten bekannt. (Symbolbild) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, lernte der 25-Jährigen das Duo bereits in der vergangenen Freitagnacht um 2 Uhr in einem Imbiss in der Hainstraße kennen. Dort kam er mit den beiden Männern ins Gespräch und sie fragten ihn, ob er sie nach Hause fahren könnte. Hilfsbereit willigte der 25-Jährige ein.

Auf der Fahrt musste er jedoch an einer Tankstelle in der Blankenauer Straße anhalten. Nachdem er getankt hatte, verabschiede sich plötzlich einer der beiden Männer zügig und verzichtete auf die Fahrt zur gewünschten Adresse.

Der andere Mann hingegen hielt an dem Angebot fest und ließ sich wie vereinbart zu Hause absetzen. Daraufhin musste der 25-Jährige jedoch feststellen, dass sich die Langfinger offensichtlich an seinem Geld vergriffen hatten, als er tanken war. In seinem Portmonee, das sich in der Mittelkonsole befand, fehlten 1000 Euro.

Auch wenn das Geld bisher verschwunden blieb, konnte die Polizei bereits die Ermittlungen gegen das Duo aufnehmen. Kurz vor dem Stopp an der Tankstelle war das Auto mit den drei Insassen in eine Polizeikontrolle geraten und überprüft worden.