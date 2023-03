Darum schalten viele Chemnitzer am Samstag das Licht aus

In Chemnitz gehen am Samstag die Lichter aus. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Pünktlich um 20.30 Uhr gehen dann die Lichter in der Stadt aus.

"Traditionell wurden in der Vergangenheit sowohl die Beleuchtung des Karl-Marx-Monumentes als auch des bunten Schornsteins des Heizkraftwerks, des größten Bauwerks in Sachsen, für eine Stunde abgeschaltet. Aufgrund der Energiekrise werden diese aber bereits seit längerem nicht beleuchtet. Dennoch ist es ein besonderes Anliegen, die Earth Hour auch in diesem Jahr zu unterstützen", teilt die Chemnitzer Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Trotzdem wird Chemnitz auch in diesem Jahr bei der Earth Hour dabei sein, denn alle Bewohner der Stadt können mitmachen. Egal ob zu Hause, unterwegs, analog oder digital - jeder kann seinen Teil zur Earth Hour beitragen und für eine Stunde das Licht ausknipsen.