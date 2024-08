Diese Promis schenken auf dem Chemnitzer Weinfest aus

Karikaturist Steffen Kraushaar (r.) hat die Spendenaktion bereits unterstützt. © Uwe Meinhold

Neben Weinen können Besucher an dem Stand auch mit Prominenten sprechen. Eisschnellläufer Nico Ihle (38) wird am 13. August vor Ort sein, der CFC gibt am Tag darauf eine Autogrammstunde und am 16. August ist Skisprung-Legende Jens Weißflog (60) zu Gast.

Bereits am Stand: Musiker Mazze Wiesner, Karikaturist Steffen Kraushaar und Brautausstatter Uwe Herrmann (61) von der VOX-Dokusoap "Zwischen Tüll und Tränen".

Der Verein "Lukas' Stern" sammelt seit 2023 auf dem Weinfest Spenden. Die Organisation präsentiert sich an dem Stand direkt gegenüber der Galeria Karstadt mit Erzeugnissen des Weinguts "Drei Herren" aus Radebeul.