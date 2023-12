Das müsst Ihr bei der Abfallentsorgung an den Feiertagen beachten

Chemnitz/Zwickau - An den Feiertagen haben auch die Mitarbeiter vom Chemnitz Abfallentsorger ASR ein paar freie Tage. Doch wann werden die Mülltonnen geholt, die am 25., 26. oder einem der folgenden Tage eigentlich entsorgt werden?

Während der Feiertage ändern sich die Termine für die Abfallentsorgung. © Kristin Schmidt

Wie der ASR auf seiner Homepage schreibt, werden die Mülltonnen, deren Entsorgungstermin am Montag/1. Feiertag wäre, bereits am Samstag, dem 23. Dezember geholt.

Alle anderen Entsorgungstermine verschieben sich um einen Tag und sind später dran als regulär. Das bedeutet, statt am 26. werden die Tonnen am 27. herausgestellt, die vom 27. am 28., vom 28. am 29. und die vom 29. schließlich am 30. Dezember.

Ähnlich wird die Müllabholung auch an Neujahr gehandhabt. Alle Entsorgungstermine sind je einen Tag später, sodass die letzten Mülltonnen, die am Freitag, dem 5. Januar 2024 dran wären, am Samstag geholt werden.

Auch der Landkreis Zwickau hat geänderte Entsorgungstermine bekannt gegeben.

"Für die beiden Weihnachtsfeiertage erfolgt sie ab 27. Dezember 2023 und für Neujahr, 1. Januar 2024, am Dienstag, 2. Januar 2024. Auch die weiteren Entsorgungstermine der betroffenen Woche verschieben sich gegebenenfalls um einen Tag bis einschließlich Samstag", heißt es aus dem Landratsamt.