Von der Stadthalle zum Schauspielhaus: Kraftklub sorgt für nächsten Coup!

Chemnitz - Seit Montag rätselte Chemnitz: Hoch über dem Stadthallenpark hing an einem Kran eine düstere Botschaft: "Sterben in Karl-Marx-Stadt", dazu ein Countdown. Kein Absender, kein Hinweis. Die Stadt schaute verwirrt nach oben. Am Mittwochmorgen dann das große Fragezeichen: Die Installation war weg. Kran? Verschwunden. Botschaft? Abgebaut.