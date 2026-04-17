Dieses Geschäft zieht in den ehemaligen Blumenladen an der Zenti
Chemnitz - Lange stand die Räumlichkeiten des ehemaligen Blumenladens an der Chemnitzer Zentralhaltestelle leer. Seit einigen Tagen tut sich etwas - denn hier zieht der ADAC ein.
Das ist auch der Grund, warum die Geschäftsstelle bis einschließlich Samstag geschlossen ist. Am Montag eröffnen das Servicecenter und Reisebüro wieder. Kunden haben es zum Glück nicht weit zum neuen Standort.
Das Geschäft ist auf der anderen Straßenseite gegenüber vom Imbiss "Eins Zwo Pommes" gezogen.
Vor Ort sind zehn Mitarbeiter für die Kunden da - acht im Servicebereich und zwei im Reisebüro.
"Es stehen weniger die Produkte wie Reiseführer im Vordergrund als mehr der Service und der Informationscharakter", so ein Sprecher.
ADAC bietet Zulassungsservice an
Der ADAC legt nach seinem Umzug nach und hat nun den Kfz-Zulassungsservice im Angebot. Statt bei der Zulassungsbehörde zu warten, lassen sich An- oder Abmeldung am Schalter beantragen.
ADAC Mitglieder sparen laut Sprecher dabei 10 Prozent.
Das Angebot gibt es bisher nur in Chemnitz, soll jedoch auch an anderen Standorten etabliert werden.
Titelfoto: Ralph Kunz