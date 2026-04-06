Gammel-Treppe im Chemnitzer Heckert-Gebiet wird endlich neu gebaut

Chemnitz - Ein Jahr nach Anwohner-Beschwerden über marode Treppen im Chemnitzer Heckert-Gebiet tut sich nun etwas: Die Anlage an der Johannes-Dick-Straße wird derzeit saniert.

Die marode Treppe an der Johannes-Dick-Straße wurde plattgemacht. Der Neubau soll noch dieses Jahr fertig sein. © Sven Gleisberg

Die Bauarbeiten waren eigentlich schon für 2025 geplant: "Der Zustand der Treppenanlage weist starke Mängel auf, jedoch ergeben sich noch keine akuten Unfallgefahren. Sie ist uneingeschränkt nutzbar", hatte der Ex-Baubürgermeister Michael Stötzer (53) noch im vergangenen Frühjahr gesagt.

Dennoch: "Eine grundhafte Instandsetzung ist für das laufende Jahr geplant."

Mittlerweile ist Bewegung in die Sache gekommen: Wie eine Stadtsprecherin mitteilt, wird die Treppe an der Johannes-Dick-Straße derzeit umfassend saniert.

Nachdem die alte Anlage komplett abgerissen wurde, läuft nun der Neubau. Für Fußgänger ist das Areal während der Bauarbeiten voll gesperrt.