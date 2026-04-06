Gammel-Treppe im Chemnitzer Heckert-Gebiet wird endlich neu gebaut
Chemnitz - Ein Jahr nach Anwohner-Beschwerden über marode Treppen im Chemnitzer Heckert-Gebiet tut sich nun etwas: Die Anlage an der Johannes-Dick-Straße wird derzeit saniert.
Die Bauarbeiten waren eigentlich schon für 2025 geplant: "Der Zustand der Treppenanlage weist starke Mängel auf, jedoch ergeben sich noch keine akuten Unfallgefahren. Sie ist uneingeschränkt nutzbar", hatte der Ex-Baubürgermeister Michael Stötzer (53) noch im vergangenen Frühjahr gesagt.
Dennoch: "Eine grundhafte Instandsetzung ist für das laufende Jahr geplant."
Mittlerweile ist Bewegung in die Sache gekommen: Wie eine Stadtsprecherin mitteilt, wird die Treppe an der Johannes-Dick-Straße derzeit umfassend saniert.
Nachdem die alte Anlage komplett abgerissen wurde, läuft nun der Neubau. Für Fußgänger ist das Areal während der Bauarbeiten voll gesperrt.
Eine Fertigstellung ist nach aktuellem Stand für das dritte Quartal geplant. Die Kosten belaufen sich auf rund 435.000 Euro.
Wo in Chemnitz sonst noch gebaut wird, lest Ihr unter Chemnitz-Baustellen.
Titelfoto: Sven Gleisberg