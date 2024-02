Einkaufen rund um die Uhr: Vollautomatischer Mini-Supermarkt an A4 eröffnet

Chemnitz/Lichtenau - Ein Wunder der Technik: An der A4 bei Chemnitz eröffnete am heutigen Dienstag ein vollautomatischer Mini-Supermarkt. Das Besondere: Autofahrer und Anwohner können dort rund um die Uhr Snacks und Co. kaufen - alles ohne Personal.

An der A4 bei Chemnitz befindet sich ein E-Auto-Schnellladepark. Direkt daneben eröffnete nun ein vollautomatischer Mini-Supermarkt. © Lekkerland/Charlotte Sattler

Der neue REWE-Shop öffnete am heutigen Dienstag erstmalig seine Türen. Er befindet sich direkt am E-Auto-Schnellladepark in Lichtenau, gleich an der Abfahrt Chemnitz Ost.

Dort können E-Autos an 24 hochmodernen Ladepunkten schnell aufgeladen werden. In der Zeit, in der das Auto an der Ladebuchse hängt, können Autofahrer im REWE-Shop einkaufen gehen.

Rund um die Uhr stehen dort Kaffee, kühle Getränke, Sandwiches, Salate und vieles mehr zur Verfügung. Insgesamt gibt es knapp 200 Produkte.

Im Inneren des Shops befinden sich mehrere Kühlschränke. Kunden scannen beispielsweise ihre Kreditkarte ein, entnehmen die gewünschten Produkte und schließen den Schrank wieder.

Gewichtssensoren und Kameras erfassen, welche Artikel entnommen wurden. Der Betrag wird automatisch von der Bankkarte abgebucht.

Neben den Kühlschränken befindet sich auch ein Kaffeeautomat sowie ein Alkohol- und ein Tabakautomat im Inneren des Shops.